أسعار الدولار تستمر بالارتفاع في الأسواق المحلية بالعراق

2025-02-19 11:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، ارتفاعاً في الأسواق المحلية بالعراق.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن أسعار صرف الدولار سجلت 150,500دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي في محال الصيرفة في بغداد.

وأضاف ان أسعار البيع في الصيرفات سجلت 150,500 دينار، أما أسعار الشراء فسجلت 150,250 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وبين ان أسعار سعر صرف الدولار في محافظة البصرة سجلت 150,500، اما في أربيل فقد سجلت 150,550 مقابل كل 100 دولار أمريكي.