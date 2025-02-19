الاستخبارات تضبط مكتب حوالات "غير مجاز" واسلحة وتهرب ضريبي في ثلاث محافظات

2025-02-19 12:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، عن ضبط مكتب حوالات "غير مجاز" واسلحة وتهرب ضريبي في كل من محافظات البصرة وديالى والديوانية.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مفارزها المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة البصرة نفذت عملية نوعية بعد أن رصدت معلومات تفيد بوجود مكتب للحوالات المالية يعمل بصورة غير قانونية حيث يقوم بالتحويل المالي الداخلي والخارجي".

وأضافت أنه "تم القاء القبض على صاحبه وضبط مبلغ كبير من العملة الأجنبية (الدولار) ومبالغ محلية يتم تداولها خلافاً للقوانين التي وضعتها الجهات المعنية، كما تم ضبط اكثر من (190) بطاقة ماستر كارد داخل المكتب يتم التصرف بها خلافاً للقانون".

وأوضحت الوكالة أنه "بعملية منفصلة أخرى نفذتها مفارزها في محافظة الديوانية تم ضبط مخزن يحتوي على مواد مختلفة جرى إدخالها وحيازتها دون المرور بإجراءات التحاسب الضريبي، حيث تم ضبط كافة المواد واتخاذ الإجراءات القانونية".

وأشارت وكالة الاستخبارات إلى أنه "بعملية ثالثة نفذتها مفارزنا المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في ديالى تم القاء القبض على متهم يقوم بالمتاجرة بالأسلحة مختلفة الأنواع والأشكال، كما تم ضبط الأسلـ.ـحة التي كانت بحوزته"، مبينة أنه "دُونت أقوال المتهمين الثلاثة بالاعتراف وأُحيلوا الى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".



