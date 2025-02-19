الداخلية العراقية تستحدث مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية

2025-02-19 12:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، بحصول موافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على ما عرضه وزير الداخلية عبد الامير الشمري لاستحداث مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك بهدف دعم العمل الأمني في مكافحة الجريمة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن هذه المديرية المستحدثة ستعمل على التحقيق في الجرائم التي تتم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع زيادة منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الخاصة بها برزت في العراق الجرائم الإلكترونية المتمثلة بالنصب والاحتيال، والابتزاز، والتشهير، والقذف والسب والشتم عبرها الامر الذي جعل السلطات الامنية والقضائية امام ظاهرة جديدة من الجرائم تتطلب التحرك ازائها خاصة مع خلو قانون العقوبات من مواد خاصة بهذه الظاهرة.