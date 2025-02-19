خطة أمنية جديدة لرمضان.. الداخلية العراقية تعلن الانتشار قرب الأسواق والمطاعم

2025-02-19 12:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنالمتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، يوم الأربعاء، انتشار القواتالأمنية قرب الأسواق والمطاعم خلال شهر رمضان، مؤكداً أن الخطة ستكون أكثرانسيابية مقارنة بالأنواع السابقة.

وقال ميري، فيحديث لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية ستباشر خلال الأيام المقبلة بتنفيذخطتها الخاصة بشهر رمضان"، مبيناً أن "الخطة ستكون مرنة وأكثر انسيابيةمقارنة بالأعوام الماضية، وذلك نظراً لحالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد".

وأضاف، أن"الخطة ستشمل عدة محاور، من بينها تفعيل الجهد الاستخباراتي غير المحسوس فيجميع الأماكن العامة لرصد أي حالة قد تعكر الوضع الأمني في العاصمة بغداد وجميعالمحافظات"، موضحاً أن "القطعات الأمنية ستنتشر بالقرب من الأسواقوالمطاعم وأماكن الترفيه والتقاطعات بشكل يضمن الأمن دون التأثير على حركةالمواطنين أو إزعاجهم".

كما أشار ميري،إلى أن "هناك متابعة مكثفة من قبل الجريمة الاقتصادية لرصد حالات استغلالالتجار وأصحاب المحال التجارية، خصوصاً بائعي المواد الغذائية واللحوم الذينيرفعون الأسعار بشكل غير مبرر"، مضيفاً أن "التوجيهات مستمرة لمراقبةهذا الأمر، وأن أي تاجر يخالف التعليمات سيعرض نفسه للإجراءات القانونية".

وتابع، قائلاًإن "مديرية المرور العامة سيكون لها دور كبير في تنظيم حركة السير عندالتقاطعات، ومتابعة المخالفين الذين يعرقلون انسيابية المرور"، مؤكداً العملعلى "عدم قطع أي شارع أو تقاطع خلال شهر رمضان".

ودعا المتحدثباسم الوزارة، المواطنين إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أيحالة قد تعكر صفو الحياة اليومية، وذلك من خلال الاتصال برقم الطوارئ 911 أوالتوجه إلى أقرب عنصر أمني".

وتوقع مكتبالمرجع الاعلى للشيعة في العراق اية الله علي السيستاني، في وقت سابق من اليومالأربعاء، أن يبدأ شهر رمضان يوم الأحد المصادف الثاني من شهر آذار/ مارس المقبل،وينتهي في الـ30 من الشهر نفسه.

وأعلنت وزارةالتجارة العراقية، منتصف الشهر الجاري، إطلاق وجبة جديدة من السلة الغذائية وذلكضمن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، وبينما أكدت استمرار متابعتها للسوق المحليةواتخاذ إجراءات لضبط الأسعار، دعت الوزارة المواطنين إلى عدم التهافت على شراءالمواد الغذائية قبل شهر رمضان.