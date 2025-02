ذي قار تسجل 36 حالة ابتزاز إلكتروني حتى منتصف شباط 2025

2025-02-19 12:00:15 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر امني في ذي قار عن احصائية بشكاوى الابتزاز الكتروني التي تم تسجيلها لدى الامن الوطني منذ بداية العام الحالي.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان 36 شكوى ابتزاز إلكتروني لدى جهاز الأمن الوطني منذ بداية العام الحالي 2025 وحتى منتصف شهر شباط الحالي.وأضاف، أن جهاز الأمن الوطني...

