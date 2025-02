مجلس ذي قار: خلال الأسبوعين المقبلين سيتم حسم ملف رؤساء الوحدات الإدارية

2025-02-19 12:00:15 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد عضو مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري أن ملف رؤساء الوحدات الإدارية سيتم حسمه خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرًا إلى أن عدم الاتفاق السياسي بين أعضاء المجلس ما زال قائمًا، ما أدى إلى تأخير حسم الأسماء النهائية. وأوضح العمري خلال حديثه لبرنامج هموم الناس، الذي تبثه...

