معاون المحافظ: واردات البلدية غير كافية ومعظمها تذهب كرواتب

2025-02-19

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات، المهندس سلامة السرهيد، أن واردات البلدية غير كافية، حيث يذهب معظمها لتغطية رواتب الأجراء والعقود، التي تبلغ 850 مليون دينار شهرياً، مما يحد من قدرة البلدية على تمويل أعمال الصيانة والخدمات الفنية الأخرى. وأوضح السرهيد خلال حديثه لـ برنامج الناصرية...

