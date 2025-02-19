"أكوا باور" تعتزم شراء حصص "إنجي" في أصول بالكويت والبحرين

2025-02-19 12:00:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تعتزم شركة أكوا باور السعودية شراء حصص في أصول بالكويت والبحرين بقيمة 693 مليون دولار من شركة تطوير المرافق الفرنسية إنجي، بحسب ما أفاد بيان مشترك صدر الأربعاء. وقالت الشركات في البيان إن اتفاقية شراء الأسهم تغطي قدرات تشغيلية تبلغ 4.61 غيغاوات من توليد الطاقة بالغاز و1.11 مليون متر مكعب يوميا من مرافق تحلية المياه. وأضافت أن ذلك يشمل أيضا شركات التشغيل والصيانة ذات الصلة في الكويت والبحرين. وقالت أكوا باور في بيان تعلن شركة أكوا باور عن توقيع اتفاقية لإتمام صفقة للاستحواذ على أصول توليد طاقة بنظام الدورة المركبة 4.6 غيغاوات وتحلية المياه 1114 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا وشركات التشغيل والصيانة ذات الصلة من شركة تابعة لشركة إنجي الفرنسية في كل من دولة الكويت ومملكة البحرين. وأضافت سيتم إتمام نقل الحصة عند استيفاء شروط اتفاقية الشراء والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام