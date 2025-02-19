مؤسسة الشهداء: اعفاء ذوي الشهداء من دفع رسوم استيراد السيارات

2025-02-19 12:00:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

من المقرر أن تنجز مؤسسة الشهداء قريباً، ضوابط تنفيذ قرار إعفاء مستفيديها ولمرة واحدة فقط، من دفع رسوم استيراد سيارة. وقال مدير عام الدائرة القانونية في المؤسسة طارق المندلاوي في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، أن القانون رقم 23 لسنة 2024 المعدل، يتضمن إعفاء ذوي الشهداء من جميع الفئات سواء ضحايا النظام المقبور أو الإرهاب أو شهداء الحشد الشعبي ولمرة واحدة فقط، من دفع رسوم استيراد سيارة لمرة واحدة فقط والمتضمنة رسوم الجمرك وتسجيل اللوحات المرورية. وتابع أن الضوابط التي شكلت المؤسسة لجنة خاصة لوضعها، ستضمن تحقيق العدالة بين جميع مشموليها، إذ ستحدد درجة قرابة المستفيدين والأولويات في الشمول من حيث العمر ونوع السيارة ومنشئها، مؤكداً أن اللجنة بصدد الانتهاء قريباً من إعداد الضوابط، ليدخل القرار حيز التنفيذ ويعمم بين جميع فروع المؤسسة ببغداد والمحافظات. كما ذكر المندلاوي أن المؤسسة نسَّقت مع هيئة الجمارك الوطنية، لإعفاء السيارات من الرسوم في حال إقرار الضوابط، إضافة إلى مديرية المرور العامة لإعفائها من رسوم تسجيل اللوحات، باعتماد كتب رسمية من المؤسسة مرفقة بالمعاملة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام