تدشين 6 مراكز تسويقية "تعاون هايبر ماركت" في بغداد

2025-02-19 12:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دشن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يفتتح، اليوم الأربعاء، عبر دائرة تلفزيونية، 6 مراكز تسويقية (تعاون هايبر ماركت) في العاصمة بغداد.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن هذه المراكز مخصصة لبيع المواد الغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة.

كما اطلق رئيس مجلس الوزراء الأعمال التنفيذية لـ23 مشروعاً مماثلاً في بغداد والمحافظات، وفقا للبيان.

وكانت وزارة التجارة العراقية قد أعلنت في نهاية شهر آب/أغسطس من العام 2024، إكمال الاستعدادات لافتتاح خمسة مراكز تسويقية جديدة في بغداد تعمل وفق نظام "هايبر ماركت" وتقدم خدمات الى المتبضعين بأسعار مدعومة تصل إلى 20%؜ عن السوق المحلية.