2025-02-19 12:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلامي

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن خطة لإنشاء 1000 مرأب في جانبي الكرخ والرصافة لمواجهة الزحامات المرورية، مؤكدة تنفيذ 10% من الخطة، فيما تعهدت بتقديم كافة التسهيلات والموافقات للقطاع الخاص لإنشاء مرائب في المناطق التجارية، مشيرة إلى إطلاق حملات لتطهير العاصمة من المرائب غير النظامية ومحاسبة المخالفين قانونياً.

وقال مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد، محمد الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أمانة بغداد وضعت في خطتها احتياجات البلديات في جانبي الكرخ والرصافة لإنشاء 1000 مرأب، وعلى الرغم من أننا لم ننفذ سوى 10% من هذا العدد، فإن هناك مشكلة مستمرة تتعلق بالازدحامات ووجود مرائب غير نظامية والتي يديرها أصحاب النفوس الضعيفة الذين يفرضون على المواطنين مبالغ تتراوح بين (1000 دينار – 5000 دينار) مقابل السماح لهم بالوقوف في الأزقة أو على حواف الأرصفة في الشوارع".

وأضاف، أن "مديرية الحراسات والأمن في أمانة بغداد، عملت على تنفيذ حملات لتطهير هذه المناطق وتنظيفها، وتحويل المخالفين إلى المحاكم أو اتخاذ تعهدات في مراكز الشرطة، لكن أعداد المخالفين في تزايد، والمشكلة لا تنتهي ما لم يتم استكمال سلسلة المرائب المطلوبة، وهو ما أوصى به رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، حيث تحتاج العاصمة بغداد إلى عدد كبير من المرائب في جانبي الكرخ والرصافة".

وأكد أن "أمانة بغداد تدعم القطاع الخاص، حيث يمكن لأي شخص يمتلك قطعة أرض في أحد الشوارع التجارية التي يصل عددها إلى نحو 100 شارع تجاري في بغداد أن يحولها إلى مرأب وفق القوانين، حيث توفر دائرة التصاميم التابعة للأمانة، الموافقة السريعة على تصميم المرائب، بغض النظر عن حجم الأرض، سواء كانت 100 متر أو 1000 متر".