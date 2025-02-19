القائد العام للقوات المسلحة يوافق على رفع مستوى قسمي مكافحة إجرام الكرخ والرصافة إلى مديرية

2025-02-19 12:35:01 - المصدر: واع

بغداد-واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن موافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني على رفع مستوى قسمي مكافحة إجرام الكرخ والرصافة الى مستوى مديرية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القائد العام للقوات المسلحة، وافق على ما عرضه وزير الداخلية من مقترح برفع مستوى قسمي مكافحة إجرام الكرخ والرصافة الى مستوى مديرية وترتبط هاتان المديريتان بقيادتي الشرطة في جانبي الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد".

وأضافت أن "مكاتب مكافحة الإجرام بالكرخ والرصافة ستكون جزءاً من باقي مفاصل وزارة الداخلية في تنفيذ خطة الأمن المناطقي"، مؤكدة أن "وزارة الداخلية تواصل خطواتها الواثقة لتعزيز الأمن والاستقرار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع محافظات البلاد".