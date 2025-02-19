الأعرجي والعامري يشددان على أهمية استمرار التعاون من قبل القوى السياسية كافة

2025-02-19 12:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

التقى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، رئيس تحالف نبني السيد هادي العامري.

وذكر بيان لمكتب الاعرجي، تلقته "بغداد اليوم"، انه " جرى في اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة، فضلا عن بحث الأوضاع بشكل عام على مستوى الداخل العراقي".

وشدد الجانبان، على أهمية استمرار التعاون من قبل القوى السياسية كافة، وبما يرتقي بمستوى الأداء السياسي ويحقق مصلحة الوطن والمواطن، بحسب البيان.