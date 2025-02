إيران: أي استهداف للمنشآت النووية يعني اشتعال المنطقة بأكملها

2025-02-19 12:45:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة أكد قائد القوة الجوية الفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج النووي الإيراني علمي بالكامل ولا يمكن القضاء عليه، محذرا من أن أي استهداف للمواقع النووية الإيرانية سيشعل حربا واسعة في المنطقة. وقال حاجي زاده في مقابلة تلفزيونية: "إن الأعداء لا يسعون للحرب مع إيران، لأن ذلك […]

