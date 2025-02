2025-02-19 12:45:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد تستكمل اليوم الأربعاء، منافسات الجولة 21 من دوري نجوم العراق، بإقامة 3 مباريات. وفي المباراة الأولى، يلاعب النجف ضيفه أربيل على ملعب النجف الأولمبي عند الساعة الثانية والنصف ظهراً. وفي ثاني المباريات، يلاقي الميناء فريق القاسم على ملعب الميناء عند الساعة الخامسة مساءً. وفي المباراة الثالثة، يلاقي زاخو فريق الطلبة على ملعب زاخو الدولي […]

The post 3 مباريات جديدة في دوري نجوم العراق appeared first on جريدة المدى.