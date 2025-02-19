2025-02-19 12:50:03 - المصدر: واع

أنهى منتخبنا الشبابي مباراته مع نظيره الأردني بالتعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم اليوم الأربعاء، على ملعب مركز لونغهوا الثقافي والرياضي بمدينة شينزين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 20 عاماً المقامة حالياً في الصين.

وشهدت المباراة طرد لاعب منتخبنا حيدر حمد بعد حصوله على البطاقة الحمراء، مما اضطر الفريق لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة، تأهل منتخبنا رسمياً إلى ربع نهائي البطولة ليواجه منتخب أستراليا في الدور المقبل.

وتمكن المنتخب السعودي من تحقيق الفوز على كوريا الشمالية 2-1 ليتصدر المجموعة الثانية ليواجه منتخب الصين في الدور المقبل.