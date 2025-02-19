2025-02-19 12:54:04 - المصدر: ايشان

تعادل المنتخب العراقي للشباب، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأردني 0-0 ليتأهل ثاني المجموعة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ليلاقي أستراليا في المرحلة المقبلة ضمن بطولة كأس آسيا لكرة القدم للشباب 2025 التي تستضيفها الصين حالياً. وانطلقت المباراة عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء حسب توقيت بغداد على ملعب مركز يونغهوا الثقافي والرياضي في […]

ظهرت المقالة شباب العراق يتعادلون أمام الأردن في كأس آسيا ويتأهلون للجولة الثالثة أولاً على ايشان.



