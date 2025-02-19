2025-02-19 12:54:04 - المصدر: ايشان

نشر مكتب المرجع الاعلى للشيعة في العراق اية الله السيد علي السيستاني، اليوم الأربعاء، بداية شهر رمضان للعام 2025. وتوقع المكتب أن يبدأ شهر رمضان يوم الأحد المصادف الثاني من شهر آذار/ مارس المقبل، وينتهي في الـ30 من الشهر نفسه. ووفق الإمساكية التي نشرها المكتب، فإن شهر الصيام لن يكمل العدة أي سيكون 29 يوما.

ظهرت المقالة مكتب السيستاني ينشر موعد بداية شهر رمضان ويتوقع “عدم إكمال العدة” أولاً على ايشان.



