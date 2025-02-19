2025-02-19 12:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

طالب القيادي في تحالف العزم بمحافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، وزير الداخلية وقائد شرطة المحافظة بمحاسبة الضباط والمنتسبين الذين تجاوزوا صلاحياتهم، بعد انتهاكهم لحرمة المنازل والاعتداء على ساكنيها.

وقال الدهلكي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية تابعة لشرطة ديالى، كانت ترافق لجنة رفع التجاوزات قد تجاوزت صلاحياتها ودخلت منزلاً في قرية الحديد، حيث اعتدت على النساء والأطفال الموجودين في المنزل"، معتبرًا "هذا التصرف انتهاكاً صارخاً للقانون وتجاوزاً غير مقبول للسلطات".

وأضاف، أن "دخول اللجنة والقوة الأمنية إلى المنزل تم دون علم مدير ناحية هبهب، المسؤول القانوني عن الإشراف على أعمال لجنة رفع التجاوزات، وهو ما يعد انتهاكاً للقانون الذي ينص على أن مدير الوحدة الإدارية هو رئيس اللجنة".