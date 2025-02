محافظ ذي قار يتفقد سير العمل في مشروع المدخل الشرقي لناحية المنار

2025-02-19 13:40:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:نظم محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي زيارة تفقدية للاطلاع على سير العمل ميدانيا في مشروع المدخل الشرقي لناحية المنار، الذي يُنفذ ضمن مشاريع صندوق إعمار ذي قار. وذكر بيان صحفي للمكتب الاعلامي تابعته شبكة اخبار الناصرية ان المشروع يشمل استكمال المرحلة الثانية التي تتضمن التوسعة من كورنيش المرحلة...

