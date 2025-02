محافظ ذي قار يعلن اكتمال بناء مدرسة صينية ويتابع تأهيل ملعب رياضي في ناحية المنار

2025-02-19 13:40:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي عن اكتمال بناء إحدى المدارس الصينية بنسبة 100٪، مشيراً إلى قرب افتتاحها. وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تابعته شبكة اخبار الناصرية ان الابراهيمي تابع ايضا أعمال إعادة تأهيل الملعب الرياضي بسعة 1000 متفرج، في خطوة لتعزيز البنية التحتية الرياضية في المنطقة. وأكد، أن...

