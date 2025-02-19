الإطاحة بإرهابيين وتدمير مضافة لداعش في 4 محافظات

2025-02-19 13:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ألقت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، القبض على عدد من المطلوبين بقضايا إرهابية في محافظات الأنبار وصلاح الدين وميسان، وفق أحكام المادة (4 إرهاب).

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم" ، أن "العملية شملت اعتقال متهمين في قضاء الرمانة والشرقاط والمجر الكبير، أحدهم كان يشغل منصب "مسؤول أمني" في تنظيم داعش".

واضافت، انه "تم تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات القانونية المعمول بها".

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة شرطة ديالى أن "مفارز الوحدة التكتيكية، بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية، تمكنت من تدمير مضافة لعناصر داعش في منطقة الحديد، ضمن عمليات متواصلة للقضاء على بقايا التنظيم الإرهابي".