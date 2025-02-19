في ثلاث محافظات.. الاستخبارات: ضبط أسلحة ومكتب حوالات مالية غير مجاز

2025-02-19 13:55:01 - المصدر: واع

بغداد – واعاكدت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاربعاء، ضبط أسلحة ومكتب حوالات مالية غير مجاز، ومخزن يحوي مواد تم ادخالها من غير تحاسب ضريبي في المحافظات، البصرة، وديالى، والديوانية.وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) انه "استمراراً للجهود التي تبذلها وكالة الاستخبارات في مكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها وصورها، فقد نفذت مفارزها المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة البصرة عملية نوعية بعد أن رصدت معلومات تفيد بوجود مكتب للحوالات المالية يعمل بصورة غير قانونية حيث يقوم بالتحويل المالي الداخلي والخارجي".وأضافت، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتأكد من صحة المعلومات وضبط المكتب بالجرم المشهود والقاء القبض على صاحبه وضبط مبلغ كبير من العملة الاجنبية (الدولار) ومبالغ محلية يتم تداولها خلافاً للقوانين التي وضعتها الجهات المعنية، كما تم ضبط أكثر من (190) بطاقة ماستر كارد داخل المكتب يتم التصرف بها خلافاً للقانون".وبعملية منفصلة اخرى، بينت أن "مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة الديوانية تمكنت من ضبط مخزن يحتوي على مواد مختلفة تم ادخالها وحيازتها من دون المرور بإجراءات التحاسب الضريبي، حيث تم ضبط كافة المواد واتخاذ الإجراءات القانونية".وبعملية اخرى نفذتها مفارزنا المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في ديالى، أشارت الى انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مكنتها من القاء القبض على متهم يقوم بالمتاجرة بالأسلحة مختلفة الأنواع والأشكال"، مبينة انه "تم القاء القبض على المجرم بالجرم المشهود وضبط الأسلحة التي كانت بحوزته".ولفتت الى انه "تم تدوين أقوال المتهمين (الثلاثة) بالاعتراف وأُحيلوا الى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزاءهم العادل"، مؤكدة أن "هذه العمليات نفذت بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".