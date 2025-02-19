البيض "المدبلج" يغزو أسواق بغداد: تشويه لصورة المنتج المحلي الوطني

2025-02-19 14:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، على انتشار مادة البيض الفاسد في الأسواق المحلية من خارج البلاد.

وقال عضو المجلس نجم عبد العامري، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس محافظة بغداد سوف يفاتح الجهات الرسمية من خلال كتب رسمية وطلبات رسمية بتكثيف المتابعة على قضية وجود بيض فاسد منتشر في الأسواق المحلية لم يعرف مصدره، ويباع على انه محلي".

وبين العامري ان "هذا الامر له تداعيات على المستوى الصحي للمواطنين، كذلك الامر فيه اضرار اقتصادية وتشويه لصورة المنتج المحلي الوطني، ولهذا يجب تكثيف الحملات لمتابعة هكذا قضايا ومنع انتشارها في الأسواق، كذلك منع دخولها الى البلاد عبر المنافذ كافة".

وحذر تجار في أسواق بغداد من انتشار البيض الفاسد و"المدبلج" الذي يتم استيراده من إيران وأوكرانيا، حيث يتم بيعه بأسعار تقل عن نصف سعر البيض المحلي. وأشار التجار إلى أن هذا البيض يتم تسويقه على أنه "صنع في العراق"، لكنه في الحقيقة مستورد من دول أخرى، مما يثير مخاوف حول جودته وسلامته.

وأكد التجار أن البيض المستورد غالبًا ما يكون فاسدًا أو منخفض الجودة، مما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين. وأشاروا إلى أن بعض التجار يقومون بتغليف البيض المستورد بعلامات تجارية محلية لإيهام المستهلكين بأنه منتج عراقي.

حذر خبراء الصحة من استهلاك البيض الفاسد، حيث يمكن أن يؤدي إلى التسمم الغذائي وأمراض أخرى. وأكدوا على أهمية شراء البيض من مصادر موثوقة والتأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية.

طالب التجار الجهات الرسمية بزيادة الرقابة على الأسواق ومنع تداول البيض الفاسد والمستورد غير القانوني. كما دعوا إلى دعم المنتج المحلي وفرض قيود صارمة على استيراد البيض منخفض الجودة.

يأتي هذا التحذير في ظل تزايد شكاوى المواطنين من انخفاض جودة بعض المنتجات الغذائية في الأسواق، مما يستدعي تعزيز الرقابة وضمان سلامة الغذاء.





المصدر: بغداد اليوم+ وكالات