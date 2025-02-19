2025-02-19 14:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفذت فرق الرقابة الصحية في بغداد وديالى، اليوم الاربعاء (19 شباط 2025)، حملة رقابية مكثفة أسفرت عن إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاكل واغلاق معمل غير مستوف للشروط الصحية.

وذكر بيان لصحتي بغداد وديالى، تلقته "بغداد اليوم"، ان "دائرة صحة بغداد الرصافة نفذت حملة رقابية مكثفة أسفرت عن إتلاف (1300 كيس بوزن 30 طناً) من حب زهرة الشمس منتهية الصلاحية في منطقة جميلة الثانية".

وأضاف البيان، بان "الحملة نفذت وفق الإجراءات الأصولية، وبإسناد جهاز الأمن الوطني، والشرطة الاتحادية، وشرطة النجدة، حيث تم التخلص من المواد التالفة باستخدام كابسات أمانة بغداد، مع سكب مادة الكاز عليها لضمان عدم إعادة استخدامها".

وزاد البيان،: "تمكنت الفرق الرقابة الصحية في ناحية جلولاء التابعة الى صحة ديالى بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، من ضبط معمل معجنات غير مستوفٍ للشروط الصحية والبيئية".

وأشار الى ان "الحملة أسفرت عن إتلاف 1طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب المعمل، وإحالته إلى القضاء وذلك حفاظا على صحة المواطنين".