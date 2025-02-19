تظاهرة لذوي الشهداء والجرحى في ديالى للمطالبة بحقوقهم

2025-02-19 14:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ ديالى

تظاهر العشرات من ذوي الشهداء والجرحى، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، أمام مجلس محافظة ديالى، رافعين ثلاثة مطالب رئيسية.

وقال عضو تنسيقية التظاهرة، محمد عثمان، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العشرات من ذوي الشهداء والجرحى من منتسبي القوات الأمنية على اختلاف عناوينها، خرجوا في تظاهرة سلمية أمام مبنى مجلس محافظة ديالى، وسط بعقوبة، رافعين ثلاثة مطالب رئيسية، وهي تحديد سقف زمني لتوزيع الأراضي عليهم باعتبارها أبسط استحقاقاتهم، بالإضافة إلى معالجة العراقيل والتعقيدات التي تحول دون استلام أراضيهم، خاصة وأن الأمر معلق منذ سنوات عديدة".

وأضاف عثمان، أن "المطلب الثالث هو تبسيط الإجراءات والمرونة في التعامل مع شريحة ذوي الشهداء والجرحى، وعدم تأجيل هذا الملف الذي تم تأجيله عدة مرات في السابق، لافتاً إلى أنهم تلقوا وعوداً خلال السنوات الماضية، إلا أنه لم يتحقق أي شيء على الأرض".

وتساءل عثمان قائلاً: "كيف يمكن أن يبقى ذوو الشهداء والجرحى بدون استحقاقاتهم في توزيع الأراضي رغم الوعود المتكررة؟"، مؤكداً أن "تظاهرة اليوم هي رسالة سلمية احتجاجية تعبر عن شريحة يصل عددها إلى الآلاف في محافظة ديالى".