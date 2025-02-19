2025-02-19 14:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت محكمة القضاء الإداري، يوم الأربعاء، ردد دعوى المدعي رئيس مجلس محافظة بغداد السابق "عمار القيسي" شكلاً، والغاء الامر الولائي الخاص بإقالته، وانتخاب آخر بدلا منه.

ووفقا للقرار الصادر عن المحكمة والمُذيّل بتوقيع رئيسها المستشار عثمان سلمان العبودي، فقد قررت المحكمة بالاتفاق الحكم برد دعوى المدعي "القيسي" شكلا وتحميله الرسوم والمصاريف، واتعاب محاماة المدعى عليه/اضافة الى وظيفته البالغ قدرها 100 الف دينار توزع بيهم على وفق القانون.

وبهذا يكون "عمار الحمداني" رئيساً لمجلس محافظة بغداد بعد صدور قرار الحكم آنف الذكر.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في التاسع من شباط/فبراير الجاري، أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف إجراءات إقالة رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، واعادته الى منصبه.

وصوّت مجلس محافظة بغداد، مؤخرا على إقالة رئيسه عمار القيسي، بالأغلبية المطلقة للأعضاء بعد عدم القناعة على أجوبته في جلسة استجوابه.

وصوّت مجلس محافظة بغداد ايضا في جلسة عقدها، في الثامن من شباط، على انتخاب "عمّار الحمدني" رئيساً للمجلس خلفاً للمقال "عمار القيسي"، وذلك بأغلبية أصوات الأعضاء الحضور.