2025-02-19 14:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الأربعاء، بأن المدفعية التركية نفذت قصفا مكثفا وعنيفا على مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في سفوح جبل متين المطل على قضاء العمادية شمال دهوك.

وأضاف المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان "التلال المحيطة بقرى "بلافة وبرجي" تعرضت لأكثر من عشر ضربات مدفعية"، دون توفر معلومات مؤكدة عن حجم الخسائر البشرية أو المادية التي خلفها القصف.

وكشف ناشط من منطقة العمادية في محافظة دهوك، مطلع العام 2025، عن احصائية أعدها للغارات الجوية التركية على أربع قرى في المحافظة خلال عام 2024، وفيما بيّن أن عددها بلغ 381 غارة جوية، أشار إلى استمرار القصف المدفعي بشكل شبه يومي.

وتشن الطائرات والمدفعية التركية قصفها لقرى ونواح في اقليم كوردستان بشكل ممنهج بذريعة تحييد عناصر حزب العمال الكوردستاني، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع إصابات بين المدنيين وخسائر في ممتلكاتهم.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في مناسبات عدة، أن مئات القرى في مختلف مدن الإقليم هجرها سكانها بسبب القصف التركي.