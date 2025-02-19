2025-02-19 14:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعاالناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، يوم الأربعاء،دول العالم التي تمتلك أُسراً من ذوي عناصر تنظيم داعش الى سحبها من مخيم الهول فيسوريا واعادتها الى بلدانها على غرار ما يفعله العراق.

وقال النعمان،لوكالة شفق نيوز، إن "هناك متابعة من جهات متخصصة لملف مخيم الهول الذي يضمعائلات وإرهابيين عراقيين، بالإضافة إلى جنسيات أخرى من 50 دولة، لذا فإن هذاالملف مسؤولية دولية وليست عراقية فقط"ز

وأضاف، أن"العراق معني بهذا الملف الدولي لقربه من الحدود العراقية، لذا دائماً ما تتممناشدة الأمم المتحدة والجهات المعنية والدول التي لديها إرهابيون أو أُسر منجنسياتها بأخذ دورهم وسحب تلك العوائل كما يفعل العراق"، مبيناً أن"العراق قطع شوطاً كبيراً في هذا الملف".

كما حثّالنعمان، الدول الأخرى إلى "اتخاذ خطوات مماثلة في سحب رعاياها منالمخيم"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية أعدت خططاً وبرامج لعودةللأسر العراقية، وتسليم الإرهابيين إلى القضاء العراقي".

كما أوضح الناطقباسم القائد العام، أن "برامج تثقيفية وإرشادية وأخرى لإعادة دمج هذه الأسرأُعدت من قبل وزارة الهجرة والمهجرين ومستشارية الأمن القومي والجهات ذات العلاقة".

وعن الوضعالأمني على الحدود العراقية – السورية، تابع النعمان، قائلاً إن "القواتالعراقية قطعت شوطاً كبيراً في تأمين الحدود العراقية من خطر العصابات الإرهابية،ولا توجد خشية من تأثيرها"، مضيفاً أن "هناك عمليات استباقية لملاحقةفلول التنظيم، وتم قتل العديد من قادتهم خلال الأيام الماضية".

وختم الناطقحديثه بالقول إن "الوضع الأمني مطمئن، وأن العصابات الإرهابية تترنح بعدفقدها للقيادات والدعم اللوجستي والحاضنة الشعبية".

ويسعى العراقإلى إغلاق مخيم الهول في سوريا، الذي يضم عشرات الآلاف من زوجات وأبناء مسلحيتنظيم "داعش" ومناصرين للتنظيم، بهدف الحد من المخاطر الأمنية علىالحدود السورية.

ويعد مخيمالهول، الواقع جنوب مدينة الحسكة السورية، مركزاً لتجمع عائلات التنظيم وهو تحتسيطرة وإدارة قوات سوريا الديمقراطية المرتبطة بحزب العمال الكوردستاني.

وكان العراق قدتسلم في 9 شباط/فبراير الجاري دفعة جديدة من أُسر تنظيم داعش، تضم 155 اسرة مكونةمن 569 شخصاً، من مخيم الهول بالتنسيق مع إدارة المخيم.

ووفقاً لإدارةالمخيم، فإن هذه الدفعة هي الرابعة خلال عام 2025 والـ21 منذ بدء عمليات إخراجالعراقيين من المخيم بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

يأتي ذلك ضمنإطار التعاون المستمر بين الحكومة العراقية وقوات سوريا الديمقراطية لإعادة تأهيلالعائلات المرتبطة بتنظيم داعش، كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لمعالجة تداعياتالنزاع مع التنظيم.

ويظل مخيم الهولمصدر قلق كبير للعراق، حيث يأوي أعداداً كبيرة من عناصر داعش وذويهم من مختلفالجنسيات، وسط رفض العديد من الدول استقبال رعاياها.

وكان مستشارالأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، قد وصف المخيم بـ"القنبلة الموقوتة".