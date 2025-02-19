كركوك وديالى.. القبض على عدد من عناصر داعش وتدمير مضافاتهم

2025-02-19 14:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء،بالقبض على عناصر بتنظيم داعش وتدمير مضافات لهم بعمليتين منفصلتين في كركوكوديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عمليةعسكرية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في جبال حمرين قرب حقول عجيل وعلاس، وتمكنتخلالها من تدمير مضافات داعش".

وأضاف أن "العملية نفذت على خلفية معلوماتاستخبارية عن وجود مواقع للتنظيم الإرهابي في أطراف حقول النفط في صلاح الدين".

وفي ديالى، اعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان،أن "مفارز الوحدة التكتيكية، وبالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية، تمكنتمن القبض على عدد من عناصر داعش وتدمير مضافة لهم".

وتابعت أن "العملية جرت في إحدى المناطقالزراعية ضمن قاطع منطقة الحديد بمحافظة ديالى".