مبيعات البنك العراقي من الحوالات الخارجية تتجاوز 97%

2025-02-19 14:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، نسبة تجاوزت 97% من إجمالي الحوالات الخارجية.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن البنك باع في مزاده اليوم 287 مليوناً و406 آلاف و857 دولاراً، وغطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبالسعر ذاته للحوالات الخارجية، فيما بلغ سعر الصرف 1305 دنانير لكل دولار في المعاملات النقدية.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار خُصصت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، حيث بلغت قيمتها 278 مليوناً و556 ألفاً و857 دولاراً، بنسبة 97.49%، مقارنة بالسحوبات النقدية التي بلغت 7 ملايين و850 ألف دولار.

وأشار المراسل إلى أن مصرفاً واحداً فقط اشترى الدولار نقداً، بينما قامت 9 مصارف بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج، وشاركت 13 شركة صرافة في المزاد.