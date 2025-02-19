خبير مالي: طرح السندات يساعد في دعم العجز النقدي بالعراق

2025-02-19 14:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوضح الخبير المالي والمدير العامالسابق في البنك المركزي العراقي محمود داغر، يوم الأربعاء، أن طرح السنداتالمالية يساعد في دعم العجز النقدي، ويكون ديناً على الحكومة.

وقال داغر لوكالة شفق نيوز، إن "عملية طرحالسندات المالية لا يشترط أن يكون هناك عجز مالي، حيث أن كثيرا ما تطرح السنداتلغرض توفير أدوات مالية وتشجيع السوق المالية في البلد".

وأضاف أن "ما يطرح من سندات من قبل وزارةالمالية، يساعد في دعم العجز الذي قد يكون مؤقتا وليس دائما" مبينا أن"مبلغ السندات الذي ستتسلمه وزارةالمالية يعد دينا عليها وعلى الحكومة".

وكانت وزارة المالية الاتحادية، أعلنت في 5شباط/ فبراير الحالي، عن إطلاق السندات الوطنية (الإصدارة الأولى) للاكتتاب العام،بقيمة إجمالية تبلغ تريليوني دينار عراقي، للفترة من 10 شباط الى 10 آذار 2025.

كما أن وزارة المالية، طرحت منتصف العامالماضي، سندات حكومية تحت مسمى "إنجاز" للاكتتاب العام، من فئة 500 ألفدينار، لأجل سنتين بفائدة سنوية 6.5 بالمئة تدفع كل ستة أشهر، وسند فئة مليوندينار لأجل أربع سنوات بفائدة سنوية 8.5 بالمئة تدفع كل ستة أشهر.