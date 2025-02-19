محاسب واحد بدائرة حيوية بالفلوجة.. والأهالي: إذلال متعمد والاستياء العام يتصاعد

2025-02-19 15:02:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أطلق أهالي مدينة الفلوجة، يومالأربعاء، مناشدة عاجلة لحلة مشكلة دائرة البطاقة الوطنية التي تخدم أكثر من 450ألف نسمة، حيث لا يوجد فيها سوى محاسب واحد فقط.

وقال المواطنون، لوكالة شفق نيوز، إن "هذاالنقص الحاد في الكوادر يتسبب في معاناة يومية شديدة، حيث نضطر إلى الانتظارلساعات طويلة، وسط ازدحام وتدافع بين الرجال والنساء، من أجل دفع رسوم بسيطة قدرهاألف دينار".

ووصف بعضهم بأنه "إهمال واضح أو حتى إذلالمتعمد بحق سكان الفلوجة"، مؤكدين أن "الدوائر الحكومية وجدت لخدمةالمواطنين وتسهيل معاملاتهم، لا لتعقيد حياتهم".

و ناشدوا الجهات المختصة في وزارة الداخليةوالحكومة المحلية في الأنبار بـ"ضرورة إيجاد حلول سريعة لمعالجة هذا الخللالواضح".

وأكدوا أن "استمرار هذا الوضع دون تدخل سريعسيؤدي إلى تصاعد الاستياء العام"، مطالبين الجهات المعنية بـ"تحملمسؤولياتها تجاه المدينة وسكانها".

وتعاني أغلب مدن الأنبار، من أزمات عديدة علىمستوى الخدمات، سواء في القطاع الصحي أو الدوائر الحكومية، وغالبا ما يناشد السكانلتلبية متطلباتهم، وآخرها ما نشرته وكالة شفق نيوز، حول عدم وجود في قضاءالحبانية، فضلا عن نقص الأطباء الحاد في مستشفى قضاء حديثة.