شرطة ديالى توضح بشأن انباء "اعتداء" منتسبيها على المواطنين

2025-02-19 15:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أصدرت شرطة محافظة ديالى، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، توضيحا بشأن الانباء المتداولة عن اعتداء منتسبيها على المواطنين.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قيادة شرطة ديالى توضح عن الخبر الذي تناولته عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود اعتداء على المواطنين من قبل مفارز الشرطة".

واضافت، ان "حقيقة الامر هو حصول تجاوز من قبل المواطنين على موظفي تنفيذ بعقوبة والقوة المكلفة بتوفير الحماية لهم اثناء ازالة التجاوزات في قرية الحديد، بعد اصدار أمر قضائي بذلك، مما جعل بعض الاشخاص من المواطنين المدنيين نساء ورجال بالتجاوز بالشتم والسب على الجميع مما جعل القوة المكلفة بتوفير الحماية لموظفي التنفيذ باعتقال ثلاث اشخاص من المتجاوزين وفق قرار قضائي صَدر بحقهم"، مشيرة الى، ان "الحادثة حصلت بتاريخ 2025/2/17".

فيما أكد قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية من خلال البيان، أن "كافة منتسبي شرطة ديالى منضبطة وملتزمة في تنفيذ واجباتها الأمنية في حماية أمن وممتلكات المواطنين والموظفين الحكومين في تنفيذ مهامهم الادارية والقضائية".

وفي وقت سابق من اليوم طالب القيادي في تحالف العزم بمحافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، وزير الداخلية وقائد شرطة المحافظة بمحاسبة الضباط والمنتسبين الذين تجاوزوا صلاحياتهم، بعد انتهاكهم لحرمة المنازل والاعتداء على ساكنيها.

وقال الدهلكي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية تابعة لشرطة ديالى، كانت ترافق لجنة رفع التجاوزات قد تجاوزت صلاحياتها ودخلت منزلاً في قرية الحديد، حيث اعتدت على النساء والأطفال الموجودين في المنزل"، معتبرًا "هذا التصرف انتهاكاً صارخاً للقانون وتجاوزاً غير مقبول للسلطات".

وأضاف، أن "دخول اللجنة والقوة الأمنية إلى المنزل تم دون علم مدير ناحية هبهب، المسؤول القانوني عن الإشراف على أعمال لجنة رفع التجاوزات، وهو ما يعد انتهاكاً للقانون الذي ينص على أن مدير الوحدة الإدارية هو رئيس اللجنة".