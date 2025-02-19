​الداخلية تعزز الأمن السيبراني.. مديرية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية

2025-02-19 15:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، عن استحداث مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية، بهدف دعم العمل الأمني في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "القائد العام للقوات المسلحة وافق على ما عرضه وزير الداخلية لاستحداث هذه المديرية، التي ستتولى التحقيق في الجرائم التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي" .

وأكدت الوزارة أن "هذه الخطوة تأتي بدعم مباشر من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف وزير الداخلية، في إطار الجهود الرامية لمنع أو الحد من الجرائم الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني في البلاد".







