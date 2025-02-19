وزير التعليم يؤكد الاهتمام بتوظيف طاقات المبتعثين والمضي بتعزيز سياقات التبادل الثقافي

2025-02-19 15:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، على الاهتمام بتوظيف طاقات المبتعثين والمضي بتعزيز سياقات التبادل الثقافي.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي عقد اجتماعا مع اللجنة الأكاديمية المركزية لاستثمار طاقات المبتعثين"، مجدداً "اهتمام الوزارة بتمكين المبتعثين وتوظيف طاقاتهم في إدارة المواقع التي تحفز بيئة العمل العلمي والإداري في الجامعات وتعطي زخما للتكامل المؤسسي مع الملاكات على اختلاف تخصصاتها ووظائفها في التشكيلات الجامعية".

واستمع وزير التعليم، بحسب البيان، إلى "الرؤى المقترحة لأعضاء اللجنة الأكاديمية المركزية لاستثمار طاقات المبتعثين"، موجهاً "بعقد مؤتمر عام للمبتعثين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

واكد العبودي، وفقاً للبيان، أن "الوزارة ماضية في تعزيز سياقات التفاهم العالمي بشأن التبادل الثقافي وتوفير الفرص الدراسية النوعية التي تصب في مصلحة الدولة العراقية ومؤسساتها وأهدافها التنموية".