بنيان: دعم الرياضة مشروع حكومي وأزمة الـ(VAR) ستحل قبل شهر رمضان
2025-02-19 15:10:03 - المصدر: واع
بغداد – واع – عبد الرحمن حميد
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، إياد بنيان، أن الحكومة تسعى لتذليل الصعوبات التي تعيق تقدم الرياضة في العراق، مشيراً إلى أن المشاريع الرياضية الكبرى هي مشاريع حكومية بحتة.
وقال بنيان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأربعاء: إن "مسألة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) وأزمة الشركة الناقلة ترتبط بالميزانيات المخصصة للقطاع الرياضي، وهي أمور خاضعة للقرارات الحكومية، لافتا إلى أن الصعوبات سيتم تذليلها تدريجياً، ومن المتوقع حل جميع الإشكالات قبل حلول شهر رمضان المبارك".
وأضاف بنيان أن" الحكومة قدمت أقوى دعم للرياضة في تاريخها، سواء على مستوى المسابقات المحلية أو المشاركات الدولية، مشددا على أن الوصول إلى كأس العالم يعد مشروعاً حكومياً يحظى باهتمام كبير"، موضحاً أن" المنتخب الوطني بات قريباً من تحقيق هذا الحلم، وأن تجاوز المباريات المهمة المقبلة سيضع العراق على أعتاب المونديال".
وأشار بنيان إلى أن " الحكومة تدعم جميع أندية الدوري، مما ينعكس إيجابياً على مستوى المنافسة، مشيرا إلى أن ارتفاع مستوى التنافس يمنح الدوري قيمة أكبر، لافتاً الى أن الجوانب الفنية تخضع لرقابة الجهات المختصة، وأن الحكومة مستمرة في دعمها للرياضة العراقية لتحقيق المزيد من الإنجازات".
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، إياد بنيان، أن الحكومة تسعى لتذليل الصعوبات التي تعيق تقدم الرياضة في العراق، مشيراً إلى أن المشاريع الرياضية الكبرى هي مشاريع حكومية بحتة.
وقال بنيان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأربعاء: إن "مسألة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) وأزمة الشركة الناقلة ترتبط بالميزانيات المخصصة للقطاع الرياضي، وهي أمور خاضعة للقرارات الحكومية، لافتا إلى أن الصعوبات سيتم تذليلها تدريجياً، ومن المتوقع حل جميع الإشكالات قبل حلول شهر رمضان المبارك".
وأضاف بنيان أن" الحكومة قدمت أقوى دعم للرياضة في تاريخها، سواء على مستوى المسابقات المحلية أو المشاركات الدولية، مشددا على أن الوصول إلى كأس العالم يعد مشروعاً حكومياً يحظى باهتمام كبير"، موضحاً أن" المنتخب الوطني بات قريباً من تحقيق هذا الحلم، وأن تجاوز المباريات المهمة المقبلة سيضع العراق على أعتاب المونديال".
وأشار بنيان إلى أن " الحكومة تدعم جميع أندية الدوري، مما ينعكس إيجابياً على مستوى المنافسة، مشيرا إلى أن ارتفاع مستوى التنافس يمنح الدوري قيمة أكبر، لافتاً الى أن الجوانب الفنية تخضع لرقابة الجهات المختصة، وأن الحكومة مستمرة في دعمها للرياضة العراقية لتحقيق المزيد من الإنجازات".