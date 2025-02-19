اقتصادي يبين ظاهرة انخفاض الاحتياطيات الرسمية في البنك المركزي

2025-02-19 15:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاربعاء (19 شباط 2025)، بشأن انخفاض الاحتياطيات الرسمية في البنك المركزي.

وقال المرسومي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وتابعته "بغداد اليوم"، إن "انخفاض الاحتياطيات الرسمية في البنك المركزي العراقي من 145 ترليون دينار الى 130 ترليون دينار في عام 2024 يرتبط بارتفاع مبيعات البنك المركزي التي بلغت 81 مليار دولار عام 2024"،

واضاف، ان "ذلك يسبب ايضا انخفاض الإيرادات النفطية ومن ثم انخفاض مشتريات البنك المركزي من الدولار من وزارة المالية".

يشار الى ان مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، قد كشفت في وقت سابق عن حجم مبيعات البنك المركزي العراقي لعام 2024، فيما أشارت إلى ان حجم المبيعات بلغ 81 مليار دولار امريكي.

ووفقا لرئيس المؤسسة منار العبيدي فأن" المبيعات توزعت على 72 بالمئة من قيمة المبيعات عبر اليات تعزيز الأرصدة عبر البنوك المراسلة لمختلف العملات الأجنبية، فما كانت نسبة 24 بالمئة، قيمة المبيعات عبر منصة التعاملات التجارية التابعة للبنك المركزي والتي اعلن عن توقفها رسميا في نهاية عام 2024".

وأكمل العبيدي، أن" 4 بالمئة فقط كانت من مبيعات نقد للمسافرين عبر مطارات العراق".