موظفو كردستان مهددون بتأثيرات العجز المالي وأسعار النفط المنخفضة

2025-02-19 15:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أكد عضو اللجنة المالية السابق في برلمان كردستان، صباح حسن، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، أن الإقليم جزء من العراق وبالتالي يتأثر بما يتأثر به البلد من أزمات اقتصادية.

وأوضح في حديثه لـ "بغداد اليوم" أن "رواتب موظفي كردستان أصبحت جزءًا من الموازنة العامة للدولة العراقية وتعتمد على إيرادات العراق من النفط والموارد الأخرى".

وأضاف أن أي "انخفاض في أسعار النفط أو حدوث عجز مالي سيؤثر على جميع الموظفين في العراق بما فيهم موظفو كردستان".

وأكد على "ضرورة أن تعامل الحكومة الاتحادية موظفي الإقليم مثل موظفي باقي المحافظات العراقية، وأن يتم إدراجهم في رأس أولويات الموازنة".

وأعلن وزير المالية في حكومة إقليم كردستان آوات شيخ جناب، يوم الإثنين (3 شباط 2025)، عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن صرف رواتب موظفي الإقليم لعام 2025 دون أي مشاكل.

وقال آوات شيخ جناب، في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، "اتفقنا مع الحكومة الاتحادية على صرف رواتب عام 2025 دون مشاكل وذلك بعد عدة أيام من اجتماعات وفد إقليم كردستان مع وزارة المالية الاتحادية".

وصوّت مجلس النواب يوم الأحد (2 شباط 2025)، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025 رقم 13 لسنة 2023، في خطوة تتيح استئناف تصدير نفط إقليم كردستان .

وفقاً للتعديل "سيُستأنف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة سومو، كما حُدّدت تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من كردستان بـ 16 دولاراً لمدة 60 يوماً.

فيما سيقوم مستشار دولي متخصص خلال 60 يوماً بتحديد تكلفة استخراج ونقل البرميل النفطي من كل حقل على حدة"، بحسب ما أفاد به النائب بريار رشيد.