2025-02-19 15:30:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية توقعت دائرة أنواء الناصرية اليوم الأربعاء، تأثر محافظة ذي قار بمنخفض جوي مندمج قادم من البحر المتوسط والبحر الأحمر، ما سيؤدي إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم مناطق المحافظة يوم غدٍ الخميس. وقال مدير أنواء الناصرية أحمد كريم في تصريح لشبكة أخبار الناصرية، إن تأثير...

