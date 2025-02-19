التعليم : الاهتمام بتوظيف طاقات المبتعثين والمضي بتعزيز سياقات التبادل الثقافي

2025-02-19 15:36:04 - المصدر: المسرى

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، على الاهتمام بتوظيف طاقات المبتعثين والمضي بتعزيز سياقات التبادل الثقافي. وقالت الوزارة في بيان تابعه المسرى ،ان “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي عقد اجتماعا مع اللجنة الأكاديمية المركزية لاستثمار طاقات المبتعثين”، مجدداً “اهتمام الوزارة بتمكين المبتعثين وتوظيف طاقاتهم في إدارة المواقع التي تحفز [...]