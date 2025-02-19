2025-02-19 15:45:05 - المصدر: ايشان

سجلت الأسواق الخليجية الرئيسية تراجعًا ملحوظًا، اليوم الأربعاء، مع تنامي مخاوف المستثمرين بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية، في خطوة تزيد من التوترات التجارية العالمية. تصاعد التوترات التجاريةمنذ توليه منصبه الشهر الماضي، فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية، وأعلن خططًا لفرض رسوم […]

ظهرت المقالة بورصات الخليج تتراجع بفعل تهديدات ترامب والنفط يرتفع أولاً على ايشان.



