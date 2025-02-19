2025-02-19 15:45:05 - المصدر: ايشان

أوضحت وزارة التخطيط، الأربعاء، آلية منح الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لبراءات الاختراع، فيما أحصت عدد الشهادات الممنوحة لبراءات الاختراع خلال الـ 5 أعوام الماضية. وذكر المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، وتابعته منصة “إيشان” أن “آلية منح براءات الاختراع تكون لموضوع الاختراع الجديد ولم يسبق النشر أو الاعلان […]

ظهرت المقالة براءات الاختراع في العراق: أعدادها وشروطها وما لا يمكن تسجيله أولاً على ايشان.



