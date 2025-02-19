2025-02-19 16:00:04 - المصدر: كونا

الرياض - 19 - 2 (كونا) -- بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأربعاء مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (يونامي) محمد حسان آخر المستجدات لجهود البعثة في دعم التنمية المستدامة في العراق.وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان ان ذلك جاء خلال استقبال البديوي في مقر الأمانة بالرياض المسؤول الأممي ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (يونامي) محمد حسان.وأكد البديوي خلال اللقاء ما جاء في البيان الصادر عن المجلس الأعلى في دورته ال45 على دعم دول المجلس لجميع القرارات الأممية والدولية المتعلقة بالعراق ودعوة حكومة العراق للتعاون واستكمال جميع الملفات العالقة خاصة فيما يتعلق بدولة الكويت والعراق وبذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.وأفادت الأمانة بأنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات أبرزها دعم ومساعدة الحكومة العراقية والشعب العراقي بالإضافة إلى بحث سبل التعاون بين الجانبين. (النهاية) ع ش / ن س ع