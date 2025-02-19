السيد الحكيم يؤكد ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار محافظة البصرة

2025-02-19 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد ناصرأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار محافظة البصرة، فيما أشار إلى أن عشائر البصرة والنسيج الاجتماعي يشهد انسجاماً كبيراً وهدوء واضحاً.وقال السيد الحكيم في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): إن "محافظة البصرة تمثل المفصل الاساس والعبء الاكبر في توفير ايرادات الدولة واحتياجات الشعب العراقي، ولها حق كبير على العراقيين جميعاً".وأضاف: "بحثنا مع مسؤولي المحافظة والمحافظ ورئيس واعضاء مجلس المحافظة شؤون المحافظة واستعرضنا أهميتها وقصة النجاح التي نشهدها في البصرة وحالة التعافي التي جعلتها قصة مميزة بين المحافظات العراقية"، معرباً عن أمله بأن "تستمر محافظة البصرة في حالة الاعمار بنفس الوتيرة المتسارعة".وتابع أن "هناك همة وعزيمة لدى المسؤولين في تقديم أفضل الخدمات لشعب البصرة"، مشيراً إلى "الاستقرار السياسي والامني والبعد التنموي الذي يتسارع بشكل كبير ويجب الحفاظ عليه".ولفت إلى أن "عشائر البصرة والنسيج الاجتماعي يشهد انسجاما كبيرا وهدوء واضحاً، حيث عبرنا على تقديرنا واحترامنا للعشائر على موقفها المسؤول".وأشاد بـ "القيادات الأمنية للقيام بواجباتها لتوفير بيئة آمنة بالبصرة"، مؤكداً "ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار محافظة البصرة".بدوره، ذكر محافظة البصرة اسعد العيداني في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أن "السيد الحكيم دائماً ما يضع يده على الملفات التي تساعد المواطن بالنهوض في كل المفاصل التي تحتاجها الحكومات المحلية، حيث تطرق اليوم إلى أهمية العمل بالنظام لا مركزي لكي نستطيع أن نوفر تنمية حقيقية للكثير من المناطق التي تحتاجها المحافظات بصورة عامة والبصرة بصورة خاصة، إذ يجب أن تتوازى هذه الخدمات مع ما تقدمه البصرة للعراق أجمع".ولفت إلى أن "الأعضاء في مجلس المحافظة كان لديهم ملاحظات قيمة نقلت إلى السيد الحكيم بحكم قربه إلى الحكومة الاتحادية ومركز القرار في بغداد حيث ستنقل هذه الملاحظات لأجل حلحلة المشاكل التي ممكن أن تعيق نمو محافظة البصرة".