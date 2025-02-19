المالية النيابية: العقوبات الأمريكية ستفاقم أزمة الدولار.. ولا يوجد خطة حكومية

2025-02-19 16:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر عضو اللجنة المالية النيابيةمصطفى الكرعاوي، اليوم الأربعاء، من أن أي عقوبات تفرضها الخزانة الأمريكية علىالمصارف العراقية ستؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية، منتقداًغياب خطة حكومية واضحة للسياسة النقدية في البلاد.

وقال الكرعاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "أيعقوبات أمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى تقليل عدد المصارف المشاركة فينافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، مما يفاقم الطلب على الدولار ويؤثر على استقرارالسوق".

وأضاف أن "البنك المركزي العراقي بحاجةإلى وضع نظام فعّال وحقيقي لضبط السوق، وإلا فإن أزمة الدولار وتقلبات سعر الصرفستستمر إلى أجل غير معلوم".

ورأى الكرعاوي أن "الحكومة لم تنجح حتىالآن في رسم سياسة نقدية واضحة، كما لم تتمكن من السيطرة على سعر صرف الدولار فيالسوق المحلية".

وقبل أيام، سرت معلومات عن فرض الخزانةالأمريكية عقوبات على 5 مصارف عراقية، ومنعت استخدام البطاقات الإلكترونية خارجالعراق، قبل أن يصدر البنك المركزي العراقي، بيانا عن مفاوضاته مع واشنطن، ونفىصدور عقوبات على المصارف.

وخلال العام الماضي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوباتعلى مصارف عدة، وأمتثل لها البنك المركزي، وعاقبها عبر منعها من المشاركة بمزادالعملة، وذلك للحد من تهريب الدولار للخارج.

وما يزال هناك فارق سعري كبير، بين السعرالرسمي للدينار العراقي أمام الدولار، وسعره في السوق، حيث يباع رسميا بـ 132 ألفدينار لكل مائة دولار، فيما يقترب سعره بالسوق المحلية من 150 ألف دينار لكل مائةدولار.