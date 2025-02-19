قدامى العراق يصلون الكويت بقائمة نهائية

2025-02-19 16:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ غادروفد منتخب العراق لقدامى اللاعبين، يوم الأربعاء، عبر مطار النجف الدولي متوجهاًإلى دولة الكويت للمشاركة في بطولة الخليج الأولى لقدامى اللاعبين، التي ستقامخلال الفترة من 22 إلى 26 شباط الحالي.

وتكفل رئيساللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، وفقاً لبيان صادر عن اتحاد الكرةالعراقي وورد لوكالة شفق نيوز، بكامل نفقات مشاركة المنتخب في هذه البطولة، فيخطوة لدعم اللاعبين السابقين وتعزيز حضور العراق في المحافل الرياضية.

واختار مدربالمنتخب، حكيم شاكر، قائمة نهائية من 20 لاعباً لخوض منافسات البطولة، وجاءت علىالنحو التالي:

حراسة المرمى:نور صبري، محمد كاصد

الدفاع: حيدر عبدالأمير، مهدي كريم، علي حسين رحيمة، سعد عطية

الوسط: وسامزكي، صالح سدير، كرار جاسم، خلدون إبراهيم، سامر سعيد، أوس إبراهيم

الهجوم: رزاقفرحان، يونس محمود، مصطفى كريم، حيدر صباح، أحمد مناجد، حمادي أحمد، خالد مشير،هيثم كاظم

ويستهل منتخبالعراق لقدامى اللاعبين مشواره في البطولة بمواجهة نظيره اليمني يوم السبت المقبل،ثم يلتقي نظيره البحريني يوم الأحد، قبل أن يختتم مرحلة المجموعات بمواجهة المنتخبالسعودي يوم الاثنين.

ويطمح قدامىأسود الرافدين إلى تقديم مستويات مميزة والمنافسة بقوة على اللقب في النسخة الأولىمن البطولة، التي تشهد مشاركة عدة منتخبات خليجية.