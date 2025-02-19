اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةقناة الاولىعامة › وزير الموارد المائية يستقبل قداسة ماركوركيس الثالث يونان بطريرك الكنيسة الشرقية في العراق والعالم ويبحثان خطط تأمين الحصص المائية

وزير الموارد المائية يستقبل قداسة ماركوركيس الثالث يونان بطريرك الكنيسة الشرقية في العراق والعالم ويبحثان خطط تأمين الحصص المائية

وزير الموارد المائية يستقبل قداسة ماركوركيس الثالث يونان بطريرك الكنيسة الشرقية في العراق والعالم ويبحثان خطط تأمين الحصص المائية
وزير الموارد المائية يستقبل قداسة ماركوركيس الثالث يونان بطريرك الكنيسة الشرقية في العراق والعالم ويبحثان خطط تأمين الحصص المائية
2025-02-19 16:35:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -  

استقبل السيد وزير الموارد المائية المهندس عون ذياب عبدالله بمكتبه ، قداسة ماركوركيس الثالث يونان بطريرك الكنيسة الشرقية في العراق والعالم والوفد المرافق له ، وجرى خلال اللقاء إستعراض خطط الوزارة الرامية لتأمين الحصص المائية ، مشيراً الوزير ذياب للتحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية ، والمتمثلة بقلة الأمطار والإيرادات المائية من دول المنبع وإنحسار الغطاء الثلجي ، مما إنعكس سلباً على المنطقة عامة وعلى البلاد خاصة ، مضيفاً السيد الوزير الى إن الوزارة إتخذت عدة إجراءات للحد من تأثير الشحة المائية ،وذلك من خلال إستخدام التقنيات الحديثة في الري والتحول من الري المفتوح الى الري المغلق ، ورفع كافة أنواع التجاوزات التي من شأنها أن تؤمن الحصص المائية وإيصالها للذنائب ، كما أشار الوزير ذياب الى توجه الوزارة بإنشاء سدود حصاد المياه للإستفادة من الإمطار المتساقطة والسيول القادمة للبلاد ، هذا وأشاد قداسة ماركوركيس الثالث يونان بالجهود المبذولة من قبل الملاكات العاملة في الوزارة من أجل تطوير الواقع الإروائي والمائي في البلاد

واصل المتابعة على قناة الاولى