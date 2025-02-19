وزير الموارد المائية يستقبل قداسة ماركوركيس الثالث يونان بطريرك الكنيسة الشرقية في العراق والعالم ويبحثان خطط تأمين الحصص المائية

2025-02-19 16:35:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

استقبل السيد وزير الموارد المائية المهندس عون ذياب عبدالله بمكتبه ، قداسة ماركوركيس الثالث يونان بطريرك الكنيسة الشرقية في العراق والعالم والوفد المرافق له ، وجرى خلال اللقاء إستعراض خطط الوزارة الرامية لتأمين الحصص المائية ، مشيراً الوزير ذياب للتحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية ، والمتمثلة بقلة الأمطار والإيرادات المائية من دول المنبع وإنحسار الغطاء الثلجي ، مما إنعكس سلباً على المنطقة عامة وعلى البلاد خاصة ، مضيفاً السيد الوزير الى إن الوزارة إتخذت عدة إجراءات للحد من تأثير الشحة المائية ،وذلك من خلال إستخدام التقنيات الحديثة في الري والتحول من الري المفتوح الى الري المغلق ، ورفع كافة أنواع التجاوزات التي من شأنها أن تؤمن الحصص المائية وإيصالها للذنائب ، كما أشار الوزير ذياب الى توجه الوزارة بإنشاء سدود حصاد المياه للإستفادة من الإمطار المتساقطة والسيول القادمة للبلاد ، هذا وأشاد قداسة ماركوركيس الثالث يونان بالجهود المبذولة من قبل الملاكات العاملة في الوزارة من أجل تطوير الواقع الإروائي والمائي في البلاد