انطلاق أعمال الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر ال7 لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة

2025-02-19 17:00:05 - المصدر: كونا

القاهرة - 19 - 2 (كونا) -- انطلقت اليوم الأربعاء بالقاهرة أعمال الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر السابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية برئاسة رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي وبمشاركة ممثلي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية وذلك لإعداد الوثائق التي ستعرض على المؤتمر.وأكد اليماحي في تصريح له خلال الاجتماعات أن التحضيرات تركزت حول محور جدول الأعمال لبلورة خطة تحرك برلماني عربي موحد لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مقترحات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.وأضاف اليماحي ان الخطة تتضمن عددا من المحاور التي يمكن أن يقوم بها البرلمانيون العرب دعما للقضية الفلسطينية في هذه المرحلة الخطرة التي تواجه فيها مخططات تصفيتها.وأوضح أنه يأتي في مقدمة هذه المحاور ثوابت الموقف البرلماني العربي تجاه القضية الفلسطينية وما تمر به من تطورات خطرة ومقترحات التحرك البرلماني العربي لنصرة القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.وأشار إلى أن المحور الثالث حول آلية تنفيذ هذه الخطة من خلال التحرك داخل الاتحاد البرلماني الدولي من أجل رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني وإدراج هذا الموضوع كبند طارئ على أجندة الاتحاد البرلماني الدولي.وذكر أن المؤتمر سيركز على إصدار وثيقة تحمل عنوان (رؤية برلمانية عربية لتحقيق وتعزيز التعايش السلمي) وذلك لرفعها إلى القمة العربية العادية في بغداد للنظر في إقرارها. (النهاية) م ف م / ن س ع