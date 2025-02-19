الهدوء والاستقرار يعودان إلى مناطق غرب كركوك بعد حادثة المزارعين الكرد

2025-02-19 17:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك هيوا يوسف ره ش، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، عودة الهدوء والاستقرار إلى مناطق غرب كركوك بعد حادثة المزارعين الكرد الأخيرة.

وقال ره ش في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد زيارة اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء برئاسة وكيل وزير العدل إلى مناطق غرب كركوك فقد عاد الهدوء والاستقرار، وانتهت الأزمة".

وأضاف أن "التصرفات التي حصلت من الجيش العراقي هي تصرفات فردية، والجيش هو مؤسسة محترمة، وواجبه حماية البلد، وبالتالي قضايا الخلافات والنزاعات ستحل عن طريق تطبيق قانون إعادة العقارات الذي صوت عليه البرلمان، ولكنها تحتاج إلى المزيد من الوقت، لحلها بشكل جذري".

ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس الثلاثاء بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على المزارعين في كركوك.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "القائد العام للقوات المسلحة أوعز بتشكيل لجنة تحقيقية عالية ممثلة من كل الأطراف للتحقيق في جميع ملابسات هذا الحادث".

وأضافت أن "السوداني أوعز كذلك بإرسال وكيل وزير العدل الى محافظة كركوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أراضي الاهتمام المشتركة بين المناطق الاتحادية وإقليم كردستان".

ودعت قيادة العمليات المشتركة حسب البيان، القطعات الأمنية من الجيش والداخلية والبيشمركة والحشد والوكالات الأمنية والاستخبارية إلى الالتزام بالقوانين والتوجيهات وضبط النفس العالي والتصرف بحكمة ووطنية وتفويت الفرصة على المتربصين والمتصيدين بالماء العكر.

كما دعت جميع الأطراف والقوى السياسية إلى التحلي بالحكمة والهدوء وتغليب المصالح الوطنية العليا والاحتكام للقانون والدستور والعمل على اسناد القوات الأمنية في الحفاظ على كل المكتسبات الأمنية والأهداف الوطنية المشتركة.